11:05, 18 апреля 2026Россия

Новые ПДД установят приоритет электровелосипеда и введут запрет

Шейкин: Изменения в ПДД затронут электросамокаты, электровелосипеды и мопеды
Иван Потапов
Фото: Sandu Herta / Shutterstock / Fotodom  

Изменения в правилах дорожного движения (ПДД), которые планируется подготовить к июлю 2026 года, затронут, в частности, использование электросамокатов, электровелосипедов, мопедов и моноколес, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По его словам, основная задача нововведений заключается в распределении средств индивидуальной мобильности по транспортным потокам. «Но электровелосипед, по моему мнению, должен приоритетно передвигаться по выделенной линии для велосипедов. Если нет велодорожки, то у него есть крайняя правая полоса дороги, по потоку», — сказал сенатор.

Шейкин добавил, что новые ПДД должны запрещать использование электровелосипедов в местах больших скоплений людей.

В ноябре первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил, что сервисы доставки должны контролировать скорость передвижения по городу и маршрут курьеров на электровелосипедах.

В октябре депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести ряд запретов для электросамокатчиков, в частности, штрафы за езду на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам.

