18:49, 16 октября 2025Россия

В России захотели ввести ряд запретов для электросамокатчиков

Депутат ГД Слуцкий предложил запретить движение по тротуарам на электросамокатах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России захотели ввести ряд запретов для электросамокатчиков — в частности, речь идет о штрафах за езду на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам. С предложением выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Также предлагается ввести запрет на разговоры по телефону во время управления самокатом или велосипедом без гарнитуры.

Кроме того, электросамокатчиков намерены обязать спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, в подземных и наземных переходах и в жилых зонах. Нарушителей предлагается штрафовать. «Причем штрафы для нарушителей должны вырасти в разы», — заявил Слуцкий. Сумму предполагаемого взыскания он не назвал.

Законодательно также планируется закрепить обязательную регистрацию и страхование средств индивидуальной мобильности, которые используются для коммерческих целей.

Для введения новых правил в законе намерены установить такие понятия, как «средство индивидуальной мобильности», «электросамокат» и «электровелосипед».

Ранее сообщалось, что кикшеринговые компании ввели внутренние аналоги ГАИ, которые будут фиксировать нарушения пользователей самокатов.

