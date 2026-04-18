В российском городе ликвидирован пожар на территории нефтебазы

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:23, 18 апреля 2026Россия

В Краснодарском крае ликвидирован пожар на территории нефтебазы
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПожары в России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Тихорецке Краснодарского края был ликвидирован пожар на территории нефтебазы, возникший после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Также было ликвидировано открытое горение на морском терминале. К тушению возгорания привлечены 154 человека и 49 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 16 апреля.

Жертвами этой атаки стали 14-летняя девочка-подросток и взрослая девушка. Подростка искали двое суток, после чего признали не выжившей.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok