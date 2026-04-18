В российском городе ликвидирован пожар на территории нефтебазы

В Тихорецке Краснодарского края был ликвидирован пожар на территории нефтебазы, возникший после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Также было ликвидировано открытое горение на морском терминале. К тушению возгорания привлечены 154 человека и 49 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар возник в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 16 апреля.

Жертвами этой атаки стали 14-летняя девочка-подросток и взрослая девушка. Подростка искали двое суток, после чего признали не выжившей.