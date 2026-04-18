В российском городе начался пожар на территории нефтебазы

01:47, 18 апреля 2026Россия

В Краснодарском крае начался пожар на территории нефтебазы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Тихорецке Краснодарского края начался пожар на территории нефтебазы. На месте происшествия уже находятся пожарные, которые занимаются ликвидацией возгорания, сообщили в оперативном штабе региона.

«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении. Как уточнили в оперштабе, в тушении пожара задействованы 224 человека и 56 единиц техники. Причина возгорания пока неизвестна.

В ночь на 9 апреля произошло возгорание на нефтебазе в Крымске. Тогда причиной пожара стала атака беспилотников Вооруженных сил Украины.

