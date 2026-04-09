Объявлено о пожаре после атаки ВСУ на российскую нефтебазу

Нефтебаза загорелась в Крымске после атаки ВСУ

В ночь на 9 апреля в Крымске Краснодарского края после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелась нефтебаза. Об этом объявили власти региона, заявление опубликовано в канале оперативного штаба края в Telegram.

По сообщению оперштаба, пожар возник из-за падения осколков одного из украинских дронов. Также при налете ВСУ на населенный пункт пострадали три человека.

«Возгорание (...) к утру ликвидировали. К тушению привлекали 80 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС России», — говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны выпустило сообщение о мощной атаке ВСУ после слов президента Украины Владимира Зеленского о перемирии.