11:03, 18 апреля 2026Россия

В Туапсе завершились поиски 14-летней девочки после атаки БПЛА

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Поиски 14-летней девочки в Туапсе после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершены. Подростка не нашли, сообщает в Telegram-канале RT со ссылкой на экстренные службы.

Разбор завалов был окончен, ребенка признали не выжившим.

В момент падения дрона 16 апреля семья девочки выбежала на улицу, однако подросток остался в комнате. После взрыва отец начал разбирать завалы в поисках ребенка, однако вскоре произошел еще один взрыв, после чего начался пожар.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жертвами атаки на Туапсе стали 14-летняя девочка-подросток и взрослая девушка. Еще семь человек пострадали.

