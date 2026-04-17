Россия
12:18, 17 апреля 2026Россия

Появились подробности о поисках признанной жертвой удара ВСУ по российскому городу девочки

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Родители 14-летней девочки, признанной жертвой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Туапсе, продолжают надеяться, что ее найдут живой. Подробности об этом появились у Kub Mash в Telegram.

Как стало известно изданию, в момент падения дрона вся семья выбежала на улицу, однако подросток остался в комнате. В первые же минуты после взрыва отец девочки начал разбирать завалы голыми руками. Мужчина около часа пытался добраться до дочери, но внезапно произошел еще один взрыв, после чего начался пожар.

Спустя день поисков школьницы из-под завалов достали живую кошку, поэтому родители девочки считают, что и она может быть жива.

Ранее очевидцы рассказали, что удалось найти диван, на котором спал подросток.

16 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жертвами атаки на Туапсе стали 14-летняя девочка-подросток и взрослая девушка. Еще семь человек пострадали. К врачам обратились мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

