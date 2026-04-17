Волонтеры продолжили поиски девочки под завалами атакованного БПЛА дома

Shot: Волонтеры ищут девочку под завалами атакованного БПЛА дома в Туапсе

Волонтеры продолжают поиски девочки, находящейся под завалами атакованного беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) дома в Туапсе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в момент атаки в доме находились мама и девочка. Ребенок не успел покинуть постройку и оказался под завалами. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и местные жители.

Очевидцы рассказали, что нашли диван, на котором спала девочка. Волонтеры надеются найти ребенка живым.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жертвами атаки на Туапсе стали 14-летняя девочка и взрослая девушка. Еще семеро пострадали. К врачам обратились мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.