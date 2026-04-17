Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:36, 17 апреля 2026Россия

Волонтеры продолжили поиски девочки под завалами атакованного БПЛА дома

Shot: Волонтеры ищут девочку под завалами атакованного БПЛА дома в Туапсе
Евгений Силаев

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Волонтеры продолжают поиски девочки, находящейся под завалами атакованного беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) дома в Туапсе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что в момент атаки в доме находились мама и девочка. Ребенок не успел покинуть постройку и оказался под завалами. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и местные жители.

Очевидцы рассказали, что нашли диван, на котором спала девочка. Волонтеры надеются найти ребенка живым.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что жертвами атаки на Туапсе стали 14-летняя девочка и взрослая девушка. Еще семеро пострадали. К врачам обратились мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok