Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на территории республики. Его слова передает «Страна.ua».

«Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю», — заявил Зеленский.

По его словам, неопределенным остается вопрос территорий, поскольку Киев отказывается выводить войска с территории Донбасса.

Ранее Зеленский заявил, что европейские лидеры хотят обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой об использовании ракет Tomahawk.