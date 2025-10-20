Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:12, 20 октября 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

Зеленский: Мы приблизились к возможному окончанию конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на территории республики. Его слова передает «Страна.ua».

«Эту войну так быстро закончить не удается. Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю», — заявил Зеленский.

По его словам, неопределенным остается вопрос территорий, поскольку Киев отказывается выводить войска с территории Донбасса.

Ранее Зеленский заявил, что европейские лидеры хотят обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой об использовании ракет Tomahawk.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Зеленского уличили в отказе бороться за границы 1991 года

    В российском детском саду ребенку разбили голову за рык

    В Киеве прогремел взрыв

    Мужчина поймал вредную рыбу и побил рекорд

    В России частично реабилитировали солдата гитлеровской армии

    Россиянин изрезал лица спящих на лавочке мужчин

    Российский губернатор прокомментировал драку подростка с учителем в школе

    Россияне назвали главные недостатки китайских машин

    В ВСУ подтвердили прорыв российских войск в центр Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости