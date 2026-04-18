«Это больше, чем богохульство». За что Трамп раскритиковал Папу Римского и почему соратники президента сравнили его с Антихристом?

Политолог Дубравский: Критика Трампом Льва XIV ударила по его избирателям

Публичная критика президента США в адрес Папы Римского Льва XIV (в миру — Роберт Фрэнсис Превост), а также сравнения Дональда Трампа с Антихристом со стороны ряда его бывших сторонников ударили по его консервативным избирателям перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс США. Такую оценку в комментарии «Ленте.ру» озвучил политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Трампа обвиняют в том, что он пытается сделать из себя кумира, тем самым нарушив одну из религиозных заповедей. (...) И очень важно, что это бьет по американским избирателям-консерваторам Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

В середине апреля Дональд Трамп выступил с резкими высказываниями в адрес Льва XIV после его критики военной операции США и Израиля против Ирана. Американский лидер выразил недовольство высказываниями понтифика о политике и заявил, что его избрание на престол стало возможно исключительно благодаря победе нынешнего главы Белого дома на президентских выборах 2024 года.

Роберт Превост, ставший Папой Римским в мае 2025 года, является первым главой Римской католической церкви из США за всю историю

Риторика президента США сказывается не только на внешней, но и на внутренней политике: часть бывших сторонников главы Белого дома еще со времен президентской кампании 2016 года обвинили его в отходе от религиозных устоев и собственных предвыборных обещаний. Ряд бывших участников движения Make America great again («Сделаем Америку великой вновь», MAGA) и вовсе сравнили политика с Антихристом на фоне его неоднозначных публикаций в соцсетях. Почему Дональд Трамп решил поссориться с главой крупнейшей христианской церкви, зачем сравнил себя с Иисусом и как на это реагируют его сторонники, — разбиралась «Лента.ру».

Почему Трамп раскритиковал Папу?

Недовольство Трампа вызвали призывы Льва XIV к скорейшему завершению конфликта на Ближнем Востоке. 2 марта, через несколько дней после начала военной операции против Ирана, понтифик заявил, что «спираль насилия» рискует превратиться в «непреодолимую пропасть». Кроме того, нынешний Папа Римский критиковал главу Белого дома сразу после избрания на престол, а также выступал против похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Хватит идолопоклонства себе и деньгам! Хватит демонстрации силы! Хватит войны! Лев XIV Папа Римский

Выступая с проповедью в честь католической Пасхи на площади Святого Петра в Ватикане, Лев XIV призвал верующих, включая политиков, не навязывать собственные планы, а вступать в диалог с другими. Как отмечает Le Monde, послание впервые за долгое время не содержало никаких упоминаний конкретных конфликтов, однако было необычайно кратким и прямым.

Пусть те, кто имеет оружие, сложат его! Пусть те, кто имеет власть развязывать войны, выберут мир! Лев XIV Папа Римский

После этого американский лидер раскритиковал Папу и обвинил его в поддержке планов Исламской Республики по якобы получению ядерного оружия. По его словам, понтифик «ужасен во внешней политике» и «слаб» перед преступностью, а также якобы поддерживает радикально левых политиков.

Нам не нравится Папа, который будет говорить, что иметь ядерное оружие — это нормально Дональд Трамп президент США

В ответ на критику Трампа Лев XIV подчеркнул, что не хочется ввязываться в публичные споры, однако заявил во время публичной проповеди в ходе визита в Камерун, что мир «подвергается нападкам горстки тиранов». «У меня нет страха перед администрацией Трампа», — добавил понтифик.

Трампа, в свою очередь, поддержал целый ряд чиновников его администрации: даже вице-президент США Джей Ди Вэнс, являющийся католиком и регулярно посещающий церковь, встал на сторону своего руководителя. Вэнс оценил стремление понтифика к урегулированию конфликтов, однако призвал его «быть осторожнее» в вопросах политики.

Однако Павел Дубравский призвал разделять риторику Трампа и Вэнса, отметив более аккуратные высказывания американского вице-президента. По его мнению, замечания Вэнса строились на необходимости строго разделять толкования Библии и актуальную политику.

Вэнс высказался достаточно корректно, а вот Трамп, конечно же, выступил более радикально Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

С чем связана риторика Белого дома?

Как отмечает The Financial Times, спор между Папой Римским и главой Белого дома во многом является продолжением средневековых споров о приоритете светской власти над духовной: тогда сторонники верховенства светской власти поддерживали императора Священной Римской империи. При этом издание подчеркивает, что уже в XX веке во многом именно сотрудничество Вашингтона и Ватикана обеспечило США победу в холодной войне.

Трамп, по сути, не понимает, что он столкнулся с более чем 1500-летней теологической традицией (...) Возможно, вступать в конфликт с Папой — не самое разумное решение Роберт Джонс основатель аналитического центра Public Religion Research Institute

Представители Белого дома критиковали Льва XIV еще до начала операции против Ирана: в частности, как утверждается, заместитель министра войны США Пита Хегсета по политическим вопросам Элбридж Колби угрожал Льву XIV «авиньонским пленением» на закрытой встрече с представителями Ватикана в январе. Колби заявил, что США обладают военной мощью, позволяющей им действовать по собственному усмотрению без оглядки на Святой престол.

Риторика Белого дома может быть связана с принадлежностью части администрации Трампа к евангелистам: например, Пит Хегсет регулярно использует цитаты из Библии в публичных выступлениях по теме Ирана. Недавно он по ошибке процитировал псевдобиблейскую цитату из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Протестантизм в США Протестантизм остается крупнейшим религиозным направлением в США, его придерживаются 40 процентов населения. В США нет единой церкви — в стране нескольких десятков протестантских сообществ, которые называются деноминациями. Американских протестантов можно условно разделить на четыре основные группы. Первая — это «протестантский мейнстрим», который отличается наиболее либеральными взглядами и акцентом на инклюзивность. Вторая группа — «евангелисты», придерживающиеся консервативных позиций по большинству вопросов и активно занимающиеся обращением новых верующих. Третью группу составляют «фундаменталисты», радикальная версия евангелистов. Наконец, четвертая группа — «харизматы» — делает упор на личный духовный опыт и стремится постигнуть Божью благодать, известную как харизма. Также существуют «черные протестантские церкви», которые составляют около 6,5 процента от общего населения страны

По сообщениям ряда анонимных военнослужащих армии США, некоторые командиры и вовсе считают, что Дональд Трамп «был помазан Иисусом зажечь сигнальный огонь в Иране, чтобы вызвать Армагеддон и отметить его возвращение на Землю».

Однако Павел Дубравский отметил, что главной причиной высказываний Трампа стала именно критика операции в Иране Львом XIV. При этом политолог предположил, что глава Белого дома проявил защитную реакцию от публичной критики в свой адрес на фоне неудачи действий против Тегерана.

Это реакция Трампа на то, что кто-то посмел его критиковать, причем кто-то с мировой известностью, кто-то, кому изначально предрасположена большая часть различных обществ и, более того, часть его избирателей Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Бывшие соратники Трампа сравнили его с Антихристом

Начало операции против Ирана и ее оправдание христианской риторикой вызвало возмущение среди бывших сторонников президента США:

журналист Такер Карлсон призвал военных не выполнять приказы главы США о нанесении ударов по Исламской Республике и применении ядерного оружия;

бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала отстранить Трампа от должности главы государства из-за его заявления об уничтожении иранской цивилизации;

телеведущий и сторонник теорий заговора Алекс Джонс и вовсе назвал главу Белого дома «больным» и заявил о «демоническом влиянии» на политика.

Какая религия у Дональда Трампа? Точно не христианство — скорее защита Израиля Такер Карлсон американский журналист

В ночь на 13 апреля Трамп опубликовал изображение себя в образе Иисуса Христа, исцеляющего солдата армии США, которое, предположительно, было сгенерировано искусственным интеллектом. Через 14 часов пост был удален на волне начавшейся критики.

Это больше, чем богохульство. Это дух Антихриста Марджори Тейлор-Грин бывший член Палаты представителей Конгресса США

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

К чему приведет перепалка Трампа с Львом XIV?

Высказывания Трампа о Льве XIV вызвали недоумение не только у его бывших сторонников в США, но и у лояльных ему политиков за рубежом: в частности, премьер-министр Италии Джоржа Мелони назвала неприемлемыми действия главы Белого дома. Однако более значимым фактором для Трампа являются голоса католиков на промежуточных выборах в Конгресс: в 2024 году они неожиданно поддержали кандидата от республиканцев, обеспечив ему победу.

20 % населения США являются католиками (более 53 миллионов человек)

Павел Дубравский отметил, что значительная часть латиноамериканских избирателей-католиков, ранее традиционно поддерживавших демократов, в последнее время склонна поддерживать Республиканскую партию. Однако, как предположил политолог, в администрации Трампа опасаются возможного негативного влияния конфликта с Папой на католический электорат и отток избирателей обратно к Демократической партии.

Политолог подчеркнул, что основное недовольство политикой Трампа связано с его неспособностью добиться успехов по трем приоритетам, которые политик сам же и указал в ходе предвыборной кампании:

урегулирование конфликтов;

борьба с нелегальной миграцией;

стабилизация экономики и экономический рост.

То, как Трамп позиционирует свою администрацию, конечно же, не коррелирует с тем, как Трамп себя ведет в последние несколько недель Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

По мнению Дубравского, перепалка Трампа с Папой Римским и критика от бывших сторонников MAGA могут повлиять на лояльность консервативных избирателей на предстоящих выборах. Однако эксперт призвал дождаться ближайших опросов общественного мнения, чтобы точно определить влияние скандала.

Это не значит, что избиратель придет на участки, вспомнит этот конфликт и скажет «Нет, я не буду голосовать за республиканцев, потому что Трамп — республиканец». Но в отдельных спорных округах, спорных штатах, действительно, это может сказаться, потому что Дональд Трамп буквально противоречит сам себе Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Павел Дубравский добавил, что только маргинальные представители правых взглядов напрямую сравнивают Трампа с Антихристом. Несмотря на неудачную политику президента США, его по-прежнему поддерживают около 40 процентов избирателей.