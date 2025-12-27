«Им придется дорого заплатить». Трамп начал боевые действия, чтобы защитить христиан. Почему он решил нанести удары на Рождество?

Глава ВСС Севастьянов: Ватикан осуждает удары США под предлогом защиты христиан

Ватикан осуждает любое вооруженное вмешательство — включая удары по указу президента США Дональда Трампа по Нигерии — под предлогом защиты христиан, так как это лишь порождает новое насилие. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал глава Всемирного союза староверов (ВСС), поддерживающий контакты с Ватиканом и лично знавший Папу Франциска, Леонид Севастьянов.

Ватикан осуждает любое вооруженное вмешательство, так как любое насилие порождает новое насилие. Во время боевых действий и «точечных ударов» гибнут и несут страдания граждане любой религии. И мусульмане и христиане Леонид Севастьянов глава Всемирного союза староверов (ВСС)

Что известно о вмешательстве США в религиозный конфликт в Нигерии?

25 декабря Трамп заявил, что США нанесли удар по террористам «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии.

«Я предупреждал этих террористов, что, если они не прекратят гонения на христиан, им придется дорого заплатить, и сегодня вечером это случилось. Военное министерство нанесло множество безупречных ударов, на которые способны только США», — написал глава государства в социальной сети Truth Social.

Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

По его словам, он не позволит процветать «радикальному исламскому терроризму» в мире. Глава государства также предупредил, что жертв среди террористов будет намного больше, если насилие против христиан Нигерии продолжится.

Что известно о религиозном конфликте в Нигерии? Нигерия — одно из крупнейших по населению государств Африки. Страна также входит в число лидеров по объемам и добыче природных ресурсов. Несмотря на свой светский статус, ее население практически разделено поровну по религиозному признаку. Мусульмане составляют порядка 53 процентов населения, а христиане 45 процентов. При этом исламский северо-восток центральное правительство фактически не контролирует, регионом управляют исламистские группировки, присягавшие на верность ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация). Международные наблюдатели фиксируют высокий уровень насилия в Нигерии, особо обращая внимание на религиозные гонения, которые устраивают террористы. По их оценкам, за последние 14 лет жертвами нападений стали более 50 тысяч христиан, а география конфликта вышла за пределы северо-востока, распространившись на другие регионы страны. При этом аналитики долгие годы спорят, можно ли считать непрекращающийся внутренний конфликт целенаправленной религиозной войной. Они обращают внимание, что боестолкновения имеют этническую и экономическую основу, полагая, что они связаны с конкуренцией за землю и воду, где, с одной стороны, воюют исламские кочевники-скотоводы, а с другой — христиане-фермеры. Администрация президента США Дональда Трампа обратила особое внимание на эту проблему. В конце октября она присвоила Нигерии статус «вызывающей озабоченности страны» в соответствии с Законом о международной свободе вероисповедания. 2 ноября глава государства поручил Пентагону подготовиться к возможному вторжению в Нигерию в связи с продолжающимся насилием против христиан.

Как указал Севастьянов, проблема защиты христиан на Ближнем Востоке и в Африке имеет острый характер.

При этом он подчеркнул, что необходимо решение проблемы не посредством военного вмешательства, а дипломатии и экономики.

Необходимо продвигать защиту христиан дипломатическими и экономическими путями, делая преследование христиан экономически невыгодным и вредным занятием Леонид Севастьянов глава Всемирного союза староверов (ВСС)

«Проблема религиозной свободы должно отслеживаться международными организациями, помогая преследуемым религиозным группам. При этом нужно продвигать понимание выгоды для населения и их политиков от защиты прав религиозных меньшинств, в том числе христиан», — резюмировал собеседник.

Фото: Sodiq Adelakun / Reuters

Почему Трамп принял решение начать удары по Нигерии?

Трамп использует конфликт в Нигерии, для отвлечения внимания от внутриполитических проблем и повышения своего рейтинга среди избирателей. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал американист и политический аналитик, автор Telegram-канала Campaign Insider Павел Дубравский.

[С учетом] скандала с «файлами Эпштейна» и в преддверии [промежуточных] выборов 2026 года Трампу нужна поддержка родной электоральной базы Павел Дубравский политический аналитик

Как указал американист, выбор даты военных ударов имеет важное значение — они специально были нанесены после Рождества, чтобы заявить о защите христиан как основе внешней политики США.

«Трамп специально выбрал следующий день после Рождества. Это символический жест, который показывает, что Трамп хочет быть публично защитником христианских наций», — отметил эксперт.

Дубравский также напомнил, что в ходе недавнего мероприятия AmericaFest — фестиваль, основанный застреленным в этом году американским консервативным активистом Чарли Кирком — вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты «построены на христианских ценностях, даже для нерелигиозных людей».

Политолог добавил, что христианская риторика также активно используется главой Пентагона Питом Хегсетом, госсекретарем Марко Рубио, пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт.

Фото: U.s. Department Of War Via X / Reuters

Как удары по Нигерии соотносятся с образом «миротворца» Трампа?

Как указал Дубравский, продвигаемый Трампом образ «миротворца» не стоит путать с пацифизмом.

Догма Трампа — мир через силу, а не мир через сдачу Павел Дубравский политический аналитик

Формулу «мир посредством силы» в американской политике сформулировал еще 40-й президент США Рональд Рейган. Бывший хозяин Белого дома трактовал свое видение этой идеи так: «Быть ​​готовым к войне — это одно из самых эффективных средств сохранения мира». Эта концепция стала одной из идеологических основ Республиканской партии и считается главным принципом внешней политики.

Традицию Рейгана перенял и Дональд Трамп, сделав подход «мир посредством силы» центральным для своей общей внешнеполитической концепции «Америка прежде всего».

Этот принцип важен и в контексте переговоров об урегулировании конфликта на Украине. Нынешняя администрация многократно подчеркивала, что в основе ее политики в этом вопросе лежит идея «мир посредством силы».