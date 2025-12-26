Трамп заявил о «смертоносных» ударах по Нигерии

Трамп: США нанесли смертоносные удары по террористам ИГ в Нигерии

США нанесли удар по террористам «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация) в Нигерии. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

«Я предупреждал этих террористов, что, если они не прекратят массовое истребление христиан, им придется дорого заплатить, и сегодня вечером это случилось. Военное министерство нанесло множество безупречных ударов, на которые способны только США», — написал он.

По его словам, он не позволит процветать «радикальному исламскому терроризму» в мире. Глава государства также предупредил, что жертв среди террористов будет намного больше, если они продолжат истреблять христианское население Нигерии.

2 ноября Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможному вторжению в Нигерию. «Если правительство Нигерии продолжит позволять убивать христиан, США вполне могут войти в эту страну, теперь уже опозоренную, во всеоружии, чтобы полностью уничтожить исламских террористов, совершающих эти ужасные злодеяния», — написал глава государства.