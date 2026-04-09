Пентагон угрожал Ватикану

10:48, 9 апреля 2026Мир

FP: Замглавы Пентагона Колби угрожал Ватикану на закрытой встрече
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Представители Пентагона угрожали Ватикану на закрытой встрече в январе после критики со стороны Папы Римского Льва XIV в адрес внешней политики США. Об этом сообщает The Free Press (FP).

По данным издания, на встрече присутствовали замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби и представитель Ватикана в США кардинал Кристоф Пьер. В ходе беседы Колби заявил, что США обладают военной мощью, позволяющей им действовать по собственному усмотрению, и призвал Католическую церковь занять сторону Вашингтона.

После этого один из участников встречи провел историческую параллель с Авиньонским пленением пап XIV века, когда французская корона фактически подчинила себе Святой престол.

Издание отмечает, что действия Вашингтона были продиктованы резкой реакцией на выступление Льва XIV, в котором он подверг критике милитаризацию внешней политики США.

Ранее Лев XIV заявил, что Бог отвергает молитвы тех мировых лидеров, которые ведут войны.

