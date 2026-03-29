Папа Римский жестко высказался о ведущих конфликты лидерах

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:11, 29 марта 2026Мир

Папа Римский Лев XIV: Бог не слышит молитвы тех, кто ведет войны
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Pool / Reuters

Папа Римский Лев XIV заявил, что Бог отвергает молитвы тех мировых лидеров, которые ведут войны, что предположительно могло быть критикой США за конфликт с Ираном. Его слова приводит Reuters.

«Бог не внимает молитвам тех, кто ведет войну, а отвергает их, говоря: "Хоть вы и молитесь много, Я не услышу вас: ваши руки полны крови". Иисус не вооружался, не защищался и не участвовал ни в каких войнах. Он явил кроткое лицо Бога, который всегда отвергает насилие», — отметил он.

Авторы материала отметили, что понтифик не назвал конкретных мировых лидеров, но при этом в последние недели он «усилил критику военной операции против Ирана».

6 марта — на фоне конфликта с Ираном — президент США Дональд Трамп вместе с протестантскими пасторами со всей страны помолился в Белом доме. Участники просили, чтобы Бог «продолжал давать президенту силу, которая ему необходима, чтобы вести великую американскую нацию». Также сообщалось, что многие в окружении американского лидера считают боевые действия против Тегерана религиозной войной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok