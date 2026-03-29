Папа Римский жестко высказался о ведущих конфликты лидерах

Папа Римский Лев XIV заявил, что Бог отвергает молитвы тех мировых лидеров, которые ведут войны, что предположительно могло быть критикой США за конфликт с Ираном. Его слова приводит Reuters.
«Бог не внимает молитвам тех, кто ведет войну, а отвергает их, говоря: "Хоть вы и молитесь много, Я не услышу вас: ваши руки полны крови". Иисус не вооружался, не защищался и не участвовал ни в каких войнах. Он явил кроткое лицо Бога, который всегда отвергает насилие», — отметил он.
Авторы материала отметили, что понтифик не назвал конкретных мировых лидеров, но при этом в последние недели он «усилил критику военной операции против Ирана».
6 марта — на фоне конфликта с Ираном — президент США Дональд Трамп вместе с протестантскими пасторами со всей страны помолился в Белом доме. Участники просили, чтобы Бог «продолжал давать президенту силу, которая ему необходима, чтобы вести великую американскую нацию». Также сообщалось, что многие в окружении американского лидера считают боевые действия против Тегерана религиозной войной.