Папа Римский жестко высказался о ведущих конфликты лидерах

Папа Римский Лев XIV: Бог не слышит молитвы тех, кто ведет войны

Папа Римский Лев XIV заявил, что Бог отвергает молитвы тех мировых лидеров, которые ведут войны, что предположительно могло быть критикой США за конфликт с Ираном. Его слова приводит Reuters.

«Бог не внимает молитвам тех, кто ведет войну, а отвергает их, говоря: "Хоть вы и молитесь много, Я не услышу вас: ваши руки полны крови". Иисус не вооружался, не защищался и не участвовал ни в каких войнах. Он явил кроткое лицо Бога, который всегда отвергает насилие», — отметил он.

Авторы материала отметили, что понтифик не назвал конкретных мировых лидеров, но при этом в последние недели он «усилил критику военной операции против Ирана».

6 марта — на фоне конфликта с Ираном — президент США Дональд Трамп вместе с протестантскими пасторами со всей страны помолился в Белом доме. Участники просили, чтобы Бог «продолжал давать президенту силу, которая ему необходима, чтобы вести великую американскую нацию». Также сообщалось, что многие в окружении американского лидера считают боевые действия против Тегерана религиозной войной.