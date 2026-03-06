Пасторы совершили коллективную молитву за Трампа

Пасторы совершили коллективную молитву о «ниспослании силы» Трампу

Президент США Дональд Трамп вместе с пасторами со всей страны помолился в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники просили, чтобы Бог «продолжал давать президенту силу, которая ему необходима, чтобы вести великую американскую нацию».

«Мы молимся, чтобы небесная мудрость наполнила его сердце и разум и чтобы Ты, Господь, направлял его в те трудные времена, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Я молюсь о Твоей благодати и защите для него, а также для наших войск и всех мужчин и женщин, служащих в вооруженных силах. И, Отче, мы молимся, чтобы Ты продолжал давать нашему президенту силу, которая ему нужна, чтобы вести нашу великую нацию, пока мы вновь становимся единым народом под Богом — неделимым, со свободой и справедливостью для всех», — говорится в тексте молитвы.

Ранее Трамп заявил, что в худшем случае после ударов США по Ирану к управлению страной придет кто-то «такой же плохой», как и предыдущее руководство, а Вашингтон хотел бы видеть там «кого-то получше».