Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:33, 6 марта 2026Мир

Пасторы совершили коллективную молитву за Трампа

Пасторы совершили коллективную молитву о «ниспослании силы» Трампу
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Daniel Torok / White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вместе с пасторами со всей страны помолился в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники просили, чтобы Бог «продолжал давать президенту силу, которая ему необходима, чтобы вести великую американскую нацию».

«Мы молимся, чтобы небесная мудрость наполнила его сердце и разум и чтобы Ты, Господь, направлял его в те трудные времена, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Я молюсь о Твоей благодати и защите для него, а также для наших войск и всех мужчин и женщин, служащих в вооруженных силах. И, Отче, мы молимся, чтобы Ты продолжал давать нашему президенту силу, которая ему нужна, чтобы вести нашу великую нацию, пока мы вновь становимся единым народом под Богом — неделимым, со свободой и справедливостью для всех», — говорится в тексте молитвы.

Ранее Трамп заявил, что в худшем случае после ударов США по Ирану к управлению страной придет кто-то «такой же плохой», как и предыдущее руководство, а Вашингтон хотел бы видеть там «кого-то получше».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти Ирана ответили на вопрос о помощи России в борьбе с США

    Пасторы совершили коллективную молитву за Трампа

    Российский губернатор рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ на город

    Трижды избежавшего гибели иранского генерала заподозрили в шпионаже на Израиль

    52-летняя Кейт Мосс с голой грудью появилась на модном показе в Париже

    Уролог развеял миф о сексе и раке простаты

    Мощный взрыв и яркое пламя напугали жителей Подмосковья

    На Западе высказались о неожиданном шаге Ирана в отношении США и Израиля

    Объявленный мертвым ребенок «ожил» в морге

    Трамп согласился на участие Украины в операции в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok