Названы подробности поимки стрелявшего по полицейским мужчины в Оренбургской области

Росгвардия оказала поддержку при задержании преступника в Оренбургской области

Росгвардия оказала поддержку при задержании стрелявшего в полицейских мужчины в Оренбургской области. О подробностях поимки преступника «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Злоумышленник скрывался на территории региона. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено его местонахождение. Для поиска были задействованы специалисты инженерно-досмотровой группы ОМОН, беспилотная авиация и вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии.

К поиску и задержанию преступника были привлечены сотрудники ОМОН «Кобра» Росгвардии.

16 апреля полицейские приехали в поселок Аккермановка Оренбургской области, чтобы блокировать находившегося в федеральном розыске мужчину. Тот открыл по ним огонь. Один полицейский не выжил, трое были ранены.

Мужчина заключен под стражу. Он оказался военным, самовольно оставившим часть.