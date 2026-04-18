Стали известны подробности о стрелявшем по полицейским мужчине в Оренбургской области

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Оренбургской области, оказался военным, самовольно оставившим службу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Следственного комитета (СК).

В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Ранее в сети появились кадры задержания. На них мужчина сообщает, что устроил стрельбу по полицейским, потому что они «ворвались» к нему в дом. Оружием оказался охолощенный автомат Калашникова, который бывший военный переделал в боевой.

16 апреля полицейские приехали в поселок Аккермановка Оренбургской области, чтобы блокировать находившегося в федеральном розыске мужчину. Тот открыл по ним огонь. Один полицейский не выжил, трое ранены.