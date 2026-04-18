10:40, 18 апреля 2026Силовые структуры

Стали известны подробности о стрелявшем по полицейским мужчине в Оренбургской области

Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Управление МВД России по Оренбургской области / VK

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Оренбургской области, оказался военным, самовольно оставившим службу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Следственного комитета (СК).

В настоящее время мужчина заключен под стражу.

Ранее в сети появились кадры задержания. На них мужчина сообщает, что устроил стрельбу по полицейским, потому что они «ворвались» к нему в дом. Оружием оказался охолощенный автомат Калашникова, который бывший военный переделал в боевой.

16 апреля полицейские приехали в поселок Аккермановка Оренбургской области, чтобы блокировать находившегося в федеральном розыске мужчину. Тот открыл по ним огонь. Один полицейский не выжил, трое ранены.

    Последние новости

    «Это больше, чем богохульство». За что Трамп раскритиковал Папу Римского и почему соратники президента сравнили его с Антихристом?

    В России разработали уникальную противодроновую сеть

    В российском городе ликвидирован пожар на территории нефтебазы

    Новые ПДД установят приоритет электровелосипеда и введут запрет

    В Туапсе завершились поиски 14-летней девочки после атаки БПЛА

    В США ответили на российские угрозы Европе

    В Госдуме призвали замораживать скидку на оплату автоштрафов в одном случае

    Победа «Астон Виллы» лишила игрока 500 тысяч рублей

    Иран приоткрыл воздушное пространство

    Стали известны подробности о стрелявшем по полицейским мужчине в Оренбургской области

    Все новости
