Появились кадры задержания устроившего стрельбу по полицейским мужчины

Появились кадры задержания стрелявшего по полицейским в Оренбургской области

Появились кадры задержания мужчины, устроившего стрельбу по полицейским в Оренбургской области. Видео опубликовано в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

На кадрах мужчина отвечает на вопросы сотрудников МВД. Он сообщает, что задержан за вооруженное сопротивление полицейским и добавляет, что оказал сопротивление, потому что они «домой ворвались». Также мужчина заявляет, что стрелял из охолощенного автомата Калашникова, который был переделан в боевой. Оружие он приобрел в магазине.

Ранее в субботу, 18 апреля, в Оренбургской области блокировали устроившего стрельбу по полицейским мужчину.

16 апреля полицейские приехали в поселок Аккермановка Оренбургской области, чтобы блокировать находившегося в федеральном розыске мужчину. Тот открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Один полицейский не выжил, трое ранены.