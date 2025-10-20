Экономика
19:28, 20 октября 2025Экономика

Поставки страны БРИКС в США упали почти на 40 процентов

ET: Индийский экспорт в США резко упал на 37,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Barria / Reuters

После того, как президент США Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Индии, ее поставки в США упали на 37,5 процента. Об этом сообщило издание Economic Times (ET).

Американские тарифы затронули более 60 процентов индийского экспорта в США, включая такие критически важные трудоемкие сегменты, как текстиль, драгоценные камни и ювелирные изделия, морепродукты, изделия из кожи, а также фармацевтика и электроника. Как показал отчет, подготовленный Глобальной исследовательской инициативой по торговле (GTRI), индийский экспорт в США резко упал на 37,5 процента за четыре месяца (с 8,8 миллиарда долларов в мае до 5,5 миллиарда в сентябре) после введения тарифов на большинство индийских товаров.

Однако, как пишет издание, удар США может оказаться не слишком разрушительным, если сработает ключевая стратегия Нью-Дели. Она предполагает диверсификацию экспорта и заключение торговых соглашений с другими странами. Например, в сентябре 2025 года экспорт электроники вырос примерно на 50,5 процента, а риса — примерно на 33,2 процента. Экспорт морепродуктов, который изначально считался одним из наиболее пострадавших от повышения тарифов, увеличился на 23,4 процента.

В первой половине октября сообщалось, что в сентябре поставки индийских товаров в США упали на 20 процентов.

