16:28, 20 октября 2025

Пугачеву обвинили в разрушении карьеры неугодных ей молодых артистов

Критик Соседов: Пугачева закрывала путь на сцену неугодным ей молодым артистам
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева закрывала путь на сцену тем молодым артистам, которые ей не угодили. Его цитирует Общественная служба новостей.

По словам Соседова, за годы своей карьеры артистка выстроила «целую вертикаль власти, чтобы нейтрализовать любых конкурентов». В качестве примера он привел певицу Машу Распутину, которая «была лишена возможности выходить на сцену со своим настоящим именем».

«А ведь настоящее имя Распутиной тоже Алла. Но Пугачева поставила условие: двум Аллам не бывать на сцене, — поэтому появилась Маша Распутина», — сказал он.

Критик также добавил, что более жесткие меры Пугачева использовала для борьбы с неугодными ей конкурентами или теми артистами, «которые не хотели признавать величие главной звезды страны».

Ранее Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева не открывала никаких талантов. Он отметил, что раньше говорить об уехавшей после начала специальной военной операции артистке можно было только «шепотом в кулуарах».

