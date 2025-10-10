Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:54, 10 октября 2025Культура

Соседов заявил о диктатуре Пугачевой

Критик Сергей Соседов: Алла Пугачева не открывала никаких талантов на эстраде
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева не открывала никаких талантов. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

По словам Соседова, раньше говорить об уехавшей после начала специальной военной операции (СВО) артистке можно было только «шепотом в кулуарах».

«Никакие таланты она не открывала, если только для выгоды самой себе. Это в закулисье называлось "удушить в объятьях". Была ли она диктатором? Отчасти. Но были и более серьезные и влиятельные фигуры», — сообщил Сергей.

Музыкальный критик также добавил, что Пугачева не обладала никакой абсолютной властью в шоу-бизнесе.

Ранее стало известно, что уехавшая из России певица Алла Пугачева получает пособие по старости в размере более 60 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    Кончаловский высказался о покупке квартир детям

    Назван обогнавший по стоимости вратаря ПСЖ Сафонова российский футболист

    Зеленский рассказал об отсутствии у ВСУ ракет для Patriot

    В двух российских аэропортах временно ограничили полеты

    Сальдо рассказал о бегстве украинских властей в Херсонской области

    Москвичей предупредили о сильном тумане

    Известная баскетболистка снялась в нижнем белье для шоу Victoria's Secret

    Солдаты ВСУ начали искать подработку из-за низкой зарплаты

    Лауреат Нобелевской премии мира посвятила свою награду Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости