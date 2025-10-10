Соседов заявил о диктатуре Пугачевой

Критик Сергей Соседов: Алла Пугачева не открывала никаких талантов на эстраде

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева не открывала никаких талантов. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

По словам Соседова, раньше говорить об уехавшей после начала специальной военной операции (СВО) артистке можно было только «шепотом в кулуарах».

«Никакие таланты она не открывала, если только для выгоды самой себе. Это в закулисье называлось "удушить в объятьях". Была ли она диктатором? Отчасти. Но были и более серьезные и влиятельные фигуры», — сообщил Сергей.

Музыкальный критик также добавил, что Пугачева не обладала никакой абсолютной властью в шоу-бизнесе.

Ранее стало известно, что уехавшая из России певица Алла Пугачева получает пособие по старости в размере более 60 тысяч рублей.