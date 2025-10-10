Раскрыт размер пенсии уехавшей из России Пугачевой

KP.RU: Певица Алла Пугачева получает пенсию в размере 67 тысяч рублей

Уехавшая из России певица Алла Пугачева получает пособие по старости в размере более 60 тысяч рублей. Об этом сообщает KP.RU.

По подсчетам журналистов, пенсия артистки составляет не менее 67 тысяч рублей. В сумму входит компенсационная выплата, которая полагается 76-летней исполнительнице за звание народной артистки СССР.

Отмечается, что выплата пенсии происходит на банковскую карту. Кроме того, в России у певицы есть доверенное лицо, которое выполняет срочные задачи. По данным издания, с карты Пугачевой происходит оплата налогов, счетов за квартиру и решение других бытовых вопросов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что Пугачева приезжала в Россию с просьбой разрешить вернуться в страну ее мужу, юмористу Максиму Галкину (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Он добавил, что артистка и ее супруг всегда были циничными и хитрыми людьми, которые ничего не делали бесплатно.