17:14, 20 октября 2025

Путин рассказал о курьезном случае с Михалковым

Президент России Владимир Путин вспомнил, как Никита Михалков облил его вином
Президент России Владимир Путин рассказал о курьезном случае с участием режиссера Никиты Михалкова. Слова главы государства передает портал Life со ссылкой на документальный фильм телеканала «Россия», посвященный юбилею постановщика.

Путин сообщил, что на одном из дней рождения Михалкова его облили спиртным.

«Меня как-то один из его друзей облил красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще бросит алкоголь. Насколько мне известно, он свое слово не сдержал и продолжает употреблять. Но в рамках разумного, насколько мне известно», — сказал президент.

21 октября Никита Сергеевич, автор культовых советских картин и обладатель премии «Оскар», отметит свой восьмидесятый день рождения.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин охарактеризовал свои отношения с режиссером Никитой Михалковым.

