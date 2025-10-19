Культура
15:06, 19 октября 2025

Путин охарактеризовал отношения с Михалковым

Путин заявил, что в его дружбе с режиссером Михалковым есть химия
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин охарактеризовал свои отношения с режиссером Никитой Михалковым. Комментарий главы государства приводится в Telegram-канале «Вести».

Он признался, что в его дружбе с актером есть химия.

«Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия у этих отношений», — признался глава государства.

До этого к 80-летию режиссера вышел фильм.

В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отпразднует юбилей.

Ранее Михалков прокомментировал состояние своего здоровья. Режиссер в беседе с журналистами признался, что испытывает боли в спине.

В сентябре певица Алла Пугачева рассказала, что любит Михалкова, и пожелала ему здоровья.

