Путин охарактеризовал отношения с Михалковым

Президент России Владимир Путин охарактеризовал свои отношения с режиссером Никитой Михалковым. Комментарий главы государства приводится в Telegram-канале «Вести».
Он признался, что в его дружбе с актером есть химия.
«Мы с ним дружим, а если дружим, то, значит, у нас есть какая-то, как сейчас модно говорить, химия у этих отношений», — признался глава государства.
До этого к 80-летию режиссера вышел фильм.
В 2020 году Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда России. 21 октября режиссер отпразднует юбилей.
Ранее Михалков прокомментировал состояние своего здоровья. Режиссер в беседе с журналистами признался, что испытывает боли в спине.
В сентябре певица Алла Пугачева рассказала, что любит Михалкова, и пожелала ему здоровья.