Михалков высказался о проблемах со здоровьем после интервью Пугачевой

Режиссер Никита Михалков признался, что испытывает боли в спине

Председатель Союза кинематографистов России, народный артист РСФСР Никита Михалков прокомментировал состояние своего здоровья. Об этом пишет издание GOROD48.

Во время пресс-конференции в Липецке журналисты поинтересовались, беспокоят ли режиссера проблемы со здоровьем. Вопрос был задан в связи с недавним интервью певицы Аллы Пугачевой, в котором она заявила, что у Михалкова «кое-что болит».

«Какие проблемы? Спина болит — это правда!» — ответил Михалков.

Ранее Пугачева призналась в любви к Михалкову и пожелала ему здоровья. Исполнительница сообщила, что обожает Михалкова, несмотря на критику со стороны кинодеятеля после ее отъезда из России. «Никитушка, я тебя очень люблю. Не болей. Я знаю, что у тебя кое-что болит. Будь здоров», — обратилась артистка к режиссеру.