Пугачева обратилась к критикующему ее Михалкову

Алла Пугачева пожелала здоровья критикующему ее Никите Михалкову

Певица Алла Пугачева призналась в любви к режиссеру и председателю Союза кинематографистов Никите Михалкову. Об этом артистка заявила в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом) на YouTube.

Исполнительница сообщила, что обожает Михалкова, несмотря на критику со стороны кинодеятеля после ее отъезда из России. «Я думаю, что он хорошо ко мне относится, несмотря на то, что говорит», — заявила певица.

По словам Пугачевой, много лет назад постановщик пообещал снять ее в одном из своих проектов в роли «комической старухи». Артистка вспомнила, что для этого ей нужно было постареть, поскольку в те времена было сложно достичь нужного эффекта с помощью грима.

«Никитушка, я тебя очень люблю. Не болей. Я знаю, что у тебя кое-что болит. Будь здоров», — обратилась к режиссеру Пугачева.

В 2024 году Михалков заявил, что Пугачевой будет невозможно вернуть свое место при возвращении в Россию. По его мнению, артистка не сможет достигнуть прежнего статуса из-за своих действий.