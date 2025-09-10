Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:48, 10 сентября 2025Культура

Пугачева обратилась к критикующему ее Михалкову

Алла Пугачева пожелала здоровья критикующему ее Никите Михалкову
Ольга Коровина

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Певица Алла Пугачева призналась в любви к режиссеру и председателю Союза кинематографистов Никите Михалкову. Об этом артистка заявила в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом) на YouTube.

Исполнительница сообщила, что обожает Михалкова, несмотря на критику со стороны кинодеятеля после ее отъезда из России. «Я думаю, что он хорошо ко мне относится, несмотря на то, что говорит», — заявила певица.

По словам Пугачевой, много лет назад постановщик пообещал снять ее в одном из своих проектов в роли «комической старухи». Артистка вспомнила, что для этого ей нужно было постареть, поскольку в те времена было сложно достичь нужного эффекта с помощью грима.

«Никитушка, я тебя очень люблю. Не болей. Я знаю, что у тебя кое-что болит. Будь здоров», — обратилась к режиссеру Пугачева.

В 2024 году Михалков заявил, что Пугачевой будет невозможно вернуть свое место при возвращении в Россию. По его мнению, артистка не сможет достигнуть прежнего статуса из-за своих действий.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху выступил с обвинением в адрес Катара после удара по Дохе

    У жены польского премьер-министра угнали автомобиль

    Мужчина похитил собственных детей и скрывался с ними в лесу. Его пытались выследить четыре года и в итоге застрелили

    Сийярто высказался об атаках ВСУ на нефтепровод «Дружба»

    Мужчина сорвал чужую свадьбу и расправился с сыном молодоженов

    Премьер Венгрии прокомментировал инцидент с дронами в Польше

    Капризов отклонил предложение клуба НХЛ о контракте на 128 миллионов долларов

    Врач оценила пользу ежедневного бокала вина

    Лосенок решил прогуляться по российскому городу и попал на видео

    Протестующие французы захватили Лионский вокзал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости