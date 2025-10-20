Бывший СССР
07:00, 20 октября 2025

Раскрыты подробности крупной бронетанковой атаки в ДНР

Военный эксперт Полетаев: ВС РФ не могут постоянно атаковать танками из-за БПЛА
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России вряд ли сможет постоянно проводить успешные бронетанковые атаки, как это произошло под Владимировкой в начале октября. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт Сергей Полетаев.

Речь идет о населенном пункте, расположенном северо-восточнее города Мирноград в Донецкой народной республике (ДНР). Колонна из нескольких танков и БМП, воспользовавшись отсутствием БПЛА из-за непогоды, ворвалась в поселок и высадила десант.

«Владимировку, судя по всему, штурмовали около двух рот — 150-200 человек. Это немало, учитывая, что все лето такие операции проводились малыми пехотными группами по три-четыре бойца», — сказал Полетаев.

При этом он подчеркнул, что масштабировать такую практику едва ли возможно из-за постоянного присутствия в небе украинских дронов, для которых любая машина — это приоритетная и очень уязвимая цель.

«Маневры бронетехники возможны только при проливных дождях или густом тумане. БПЛА по-прежнему представляют огромную угрозу, а антидроновые решетки, как показал опыт прошлого года, не дают результата», — заключил Полетаев.

Ранее стало известно, что российские войска сумели выйти на восточные окраины Мирнограда. Это произошло после того, как под их контроль перешел близлежащий населенный пункт Балаган.

