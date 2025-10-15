Бывший СССР
Стало известно о прорыве обороны ВСУ на покровском направлении

ВС России вошли на восточные окраины Мирнограда
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий вошли на восточные окраины Мирнограда, города-спутника Красноармейска (украинское название — Покровск). О прорыве обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении стало известно из сообщения Telegram-канала «Иди и смотри».

«Российские штурмовые группы ведут бои уже на востоке самого Мирнограда», — приводятся в публикации слова источника.

Отмечается, что оперативный успех российских войск связан с взятием под контроль населенного пункта Балаган.

Ранее сержант украинской армии Роман Кондратюк заявил, что Вооруженные силы Украины под Красноармейском вновь оказались в критическом положении. По его словам, из-за продвижения у Удачного на направлении складывается угроза оперативного окружения.

