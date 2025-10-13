Бывший СССР
Украинский сержант заявил о критическом положении ВСУ под Красноармейском

Сержант ВСУ Кондратюк назвал критическим положение Украины под Красноармейском
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) вновь оказались в критическом положении. Об этом заявил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сержант украинской армии Роман Кондратюк.

«[Российские войска] продвигаются в сторону шахтоуправления "Покровское" (та самая шахта с коксующимся углем). (...) Если враг захватит шахту восточнее Удачного — выйдет на Гришино и перережет павлоградскую трассу. Де-факто это уже будет оперативное окружение», — заявил военный.

Он добавил, что российские военные активно проникают на восток города малыми группами и занимают позиции в многоэтажной застройке.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что командование ВСУ перебрасывает резервы к добропольскому выступу у Красноармейска. Он описал бои на этом участке фронта словами «приходится их просто перемалывать».

