Пушилин описал бои с ВСУ у Красноармейска словами «приходится их просто перемалывать»

Пушилин: ВСУ перебрасывают резервы к добропольскому выступу у Красноармейска
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает резервы к добропольскому выступу у Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Свой функционал продолжает выполнять добропольский выступ, где противник перебрасывает свои подразделения. Нашим бойцам приходится их просто "перемалывать"», — сказал он.

Пушилин заявил, что у Константиновки в ДНР идут серьезные бои. При этом он отметил, что российским военным удалось значительно улучшить ситуацию южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Ранее глава ДНР сообщил, что Вооруженные силы России ведут наступление на красноармейско-дмитровскую агломерацию. По его словам, тяжелые бои ведутся в южных районах Красноармейска.

