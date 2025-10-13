Россия
Стало известно о тяжелых боях за южную часть Красноармейска

Пушилин сообщил, что за южную часть Красноармейска ведутся тяжелые бои
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы России ведут наступление на красноармейско-дмитровскую агломерацию. Сейчас в южных районах Красноармейска ведутся тяжелые бои. Также столкновения с украинской армией происходят и на подступах к городу, рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«На красноармейском направлении продолжается охват красноармейско-дмитровской агломерации, тяжелые бои в самой южной части [Красноармейска]», — сообщил Пушилин. При этом он отметил, что на этом участке фронта российские бойцы активно отбивают позиции у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что ВСУ ради защиты начали затапливать канализационные трубы в Красноармейске.

