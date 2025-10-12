Бывший СССР
ВСУ попытались необычным способом предотвратить наступление российских войск

Mash: ВСУ ради защиты начали затапливать канализационные трубы в Покровске
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск) начали затапливать не обслуживаемые с конца 2024 года канализационные трубы сточными водами, чтобы не дать россиянам продвинуться по подземным путям. О попытках украинских представителей защититься от наступления военных РФ таким необычным способом стало известно Telegram-каналу Mash.

Также журналисты узнали, что российские бойцы прорвались в центр города в районе Красноармейского суда. «Под контролем оказались школа, индустриальный институт, педагогическое училище, гимназия, а также здания райисполкома и горисполкома», — говорится в публикации. Отмечается, что продвижение стало возможным благодаря эффективной работе артиллерии по уязвимым местам обороны противника.

В начале недели сообщалось, что российские войска закрепились в южной части города, на фоне чего ведется работа, направленная на то, чтобы прервать снабжение ВСУ.

На другом направлении, в Харьковской области, украинские солдаты, брошенные командованием без провизии и поддержки связи, попросили представителей России взять их в плен.

