Российские войска продвинулись в Покровске

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВС России продвинулись в Покровске. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики закрепились в южной части Покровска», — сообщил источник канала. Отмечается, что бои также идут и на флангах украинской группировки.

Российские войска пытаются прервать снабжение ВСУ в городе и установить контроль над логистикой украинской армии.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России начали чаще сбивать украинские дроны. До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал о применении украинских ракет по России. По его словам, Киев применяет собственные дальнобойные наработки.

