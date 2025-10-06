Российские войска продвинулись в Покровске

ВС России продвинулись в Покровске

ВС России продвинулись в Покровске. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики закрепились в южной части Покровска», — сообщил источник канала. Отмечается, что бои также идут и на флангах украинской группировки.

Российские войска пытаются прервать снабжение ВСУ в городе и установить контроль над логистикой украинской армии.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России начали чаще сбивать украинские дроны. До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал о применении украинских ракет по России. По его словам, Киев применяет собственные дальнобойные наработки.