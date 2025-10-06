Российские войска стали чаще сбивать украинские дроны

Командир ВСУ Гуйт: ВС России начали чаще сбивать украинские дроны

Вооруженные силы (ВС) России начали чаще сбивать украинские дроны. Такое заявление сделал командир полка «Рагор» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Гуйт, передает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Такую тенденцию он оправдал якобы поставками Израилем радиолокационных станций (РЛС) для России.

Он утверждает, что Израиль сначала продал радары RADA Украине, а через полгода — российской стороне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о применении украинских ракет по России. По его словам, Киев применяет собственные дальнобойные наработки.

4 октября обозреватель Тед Снайдер отметил, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вряд ли передаст Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk из-за опасности втягивания США в прямой конфликт с Россией.