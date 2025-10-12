Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:26, 12 октября 2025Бывший СССР

Украинские солдаты попросили взять их в плен

ТАСС: Брошенные в Харьковской области солдаты ВСУ намерены сдаться в плен
Дмитрий Воронин

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Группа брошенных командованием в Харьковской области солдат ВСУ заявила российским военным о намерении сдаться в плен. Об этом со ссылкой на данные силовых структур РФ сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, украинских солдат, связавшихся с россиянами, бросили в регионе без еды и воды, также им отказали в рациях и портативных зарядках. На фоне этого бойцы ВСУ решили «выйти на нашу сторону, спастись», обратившись к представителям РФ.

По информации журналистов, ранее украинское командование за отказ от попытки штурмовых действий оставило своих военнослужащих без провизии и поддержки.

Также 11 октября стало известно, что российские войска атаковали объект ВСУ в Чугуеве Харьковской области, в котором находились украинские и иностранные военные специалисты. Нефтеперерабатывающий завод украинская сторона использовала там в качестве штаба и места сосредоточения техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Афганистан заявил об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана. ВВС страны нанесли удар по городу Лахор

    Овечкин набрал первое очко за результативность в сезоне НХЛ

    Задержанный в Шереметьево блогер частично признал вину

    Украинские солдаты попросили взять их в плен

    Бывшего российского депутата уличили в захвате земель и сговоре с судьями

    Тренер сборной Сербии ушел в отставку после поражения от Албании

    Капризов оформил дубль в матче НХЛ

    В России впервые с прошлого года подешевела красная икра

    Украинцы начали распродавать канадские сухпайки

    Пожар в здании в Дагестане распространился на площадь 1800 квадратных метров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости