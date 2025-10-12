ТАСС: Брошенные в Харьковской области солдаты ВСУ намерены сдаться в плен

Группа брошенных командованием в Харьковской области солдат ВСУ заявила российским военным о намерении сдаться в плен. Об этом со ссылкой на данные силовых структур РФ сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, украинских солдат, связавшихся с россиянами, бросили в регионе без еды и воды, также им отказали в рациях и портативных зарядках. На фоне этого бойцы ВСУ решили «выйти на нашу сторону, спастись», обратившись к представителям РФ.

По информации журналистов, ранее украинское командование за отказ от попытки штурмовых действий оставило своих военнослужащих без провизии и поддержки.

Также 11 октября стало известно, что российские войска атаковали объект ВСУ в Чугуеве Харьковской области, в котором находились украинские и иностранные военные специалисты. Нефтеперерабатывающий завод украинская сторона использовала там в качестве штаба и места сосредоточения техники.

