Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 20 октября 2025Россия

Россия поразила объекты украинской энергетики

ВС России поразили питающие военные заводы Украины объекты энергетики
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Российские войска поразили объекты энергетики, питающие военные заводы Украины. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Речь идет о тех предприятиях энергетической инфраструктуры, которые снабжали энергией украинский военно-промышленный комплекс, отметили в военном ведомстве.

Конкретных целей в Минобороны не назвали.

20 октября Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Ленино Донецкой народной республики. Российские войска продолжают заходить на административные границы ДНР, соответствующие границе бывшей Донецкой области в составе Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Приговор убийце Талькова утвердили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости