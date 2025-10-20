Россия поразила объекты украинской энергетики

ВС России поразили питающие военные заводы Украины объекты энергетики

Российские войска поразили объекты энергетики, питающие военные заводы Украины. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Речь идет о тех предприятиях энергетической инфраструктуры, которые снабжали энергией украинский военно-промышленный комплекс, отметили в военном ведомстве.

Конкретных целей в Минобороны не назвали.

20 октября Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Ленино Донецкой народной республики. Российские войска продолжают заходить на административные границы ДНР, соответствующие границе бывшей Донецкой области в составе Украины.