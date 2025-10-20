Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

МО России заявило о взятии под контроль села Ленино в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Ленино в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Центр».

По данным оборонного ведомства, украинские войска за сутки лишились до 510 бойцов, четырех боевых бронированных машин, шести автомобилей и трех артиллерийских орудий.

Ранее стало известно, что армия России взяла Охотничье и развивает наступление на Новониколаевку и от Малиновки на запорожском направлении. Отмечается, что после освобождения Полтавки российские войска зашли в Охотничье и выбили Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций.