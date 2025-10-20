Россиянам назвали способы сэкономить семейный бюджет

Шевцова: Семейный бюджет можно сэкономить за счет акций и совместных покупок

Семейный бюджет можно сэкономить за счет акций и совместных покупок. Такие способы назвала управляющий партнер консалтинговой компании «Швецова и Партнеры» Наталья Швецова (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам экономиста, сэкономить средства можно, закупая акционные продукты с долгим сроком хранения в больших супермаркетах, выбирая товары местных брендов или прибегая к совместным закупкам. Коммунальные расходы можно сократить, используя энергосберегающие лампы, автоматические датчики выключения электроэнергии, а также аэраторы и экономичные смесители. Траты на сотовую связь и интернет россияне способы урезать, пересмотрев тарифы и отказавшись от ненужных подписок.

Сберечь средства можно даже на образовании — в Москве, Петербурге и других крупных городах масса бесплатных музеев и мероприятий, а также бесплатные курсы и кружки. В парках оборудованы спортивные площадки и тренажеры, что является отличной альтернативой дорогим секциям, отметила Шевцова.

«Образование — неприкосновенная статья. Даже в условиях экономии нельзя сокращать расходы на обучение детей и повышение квалификации взрослых. Это инвестиция, которая вернется в будущем. Взрослым можно воспользоваться бесплатными онлайн-курсами, а для школьников и студентов есть образовательные проекты на базе "Российской электронной школы", "МЭШ", а также бесплатные курсы при университетах», — добавила она.

Кроме того, можно сэкономить, возвращая НДФЛ за медицинские и образовательные расходы, рефинансируя банковские кредиты по минимальной ставке.

«Успех семейной экономики сегодня строится на трех столпах: разумное ограничение второстепенных трат, сохранение вложений в образование и развитие, а также обязательное создание резервов в виде накоплений и инвестиций. Рост цен неизбежен, но это не значит, что семья должна отказаться от качества жизни. Нужно лишь научиться управлять расходами, беречь приоритеты и использовать возможности, которые сегодня доступны каждому», — отметила эксперт.

По данным Совкомбанка, за первую половину 2025-го россияне начали экономить на покупках в магазинах. К концу июля темпы роста трат в магазинах снизились вдвое — с 13–14 до 6 процентов. Доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, достигла 56 процентов. Розничный товарооборот за восемь месяцев 2025-го увеличился на 2,2 процента, этот показатель год к году упал в четыре раза.