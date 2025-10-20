Экономика
12:03, 20 октября 2025Экономика

Россияне назвали главные недостатки китайских машин

Autonews: Глюки и плохая адаптация к морозам — главные недостатки машин из Китая
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Aly Song / Reuters

Одними из главных недостатков китайских автомобилей их владельцы из России назвали глюки оборудования и плохую адаптацию подобных машин к низким температурам. Об этом сообщает отраслевое издание Autonews со ссылкой на отзывы покупателей.

Бывший владелец гибридного кроссовера Li Auto L7 в качестве основной причины отказа от этого автомобиля назвал многочисленные ошибки приборной панели при морозах. С подобной проблемой он столкнулся зимой прошлого года. «Это стандартная болячка некоторых L7 при низких температурах», — пояснил водитель.

Автомобилист из Подмосковья, в свою очередь, пожаловался на небольшое количество станций подзарядки для электрокара Zeekr 001. В итоге он хотел установить в гараже специальное портативное устройство. «Но в итоге руки так и не дошли», — признался водитель. Он также отметил проблему глюков приборной панели. «Лично у меня регулярно случались с этим какие-то сбои и глюки, что прямо выводило из себя», — посетовал автомобилист.

Экс-владелец китайского кроссовера Lifan X60 отметил низкое качество интерьера. Обивка руля облезла спустя пару месяцев после покупки автомобиля. «В салоне ужасный пластик. Комфорт в машине просто минимальный, все дребезжит и шумит», — констатировал он. Еще одной проблемой стало «цветение» кузова после двух лет эксплуатации. Водитель также отметил плохую управляемость кроссовера. «К этому же времени у машины внезапно отказал спидометр», — резюмировал он.

Спустя несколько лет после фактического захвата китайскими концернами российского авторынка у граждан РФ стало возникать все больше вопросов к качеству этих машин. В числе главных претензий назывались низкая степень устойчивости авто из КНР к морозам, быстрое покрытие ржавчиной, сбои в работе приборной панели, проблемы с эффективностью подушек безопасности, частые поломки двигателя, выход из строя вариаторов. Подобных жалоб клиентов не могли избежать в том числе представители «большой китайской четверки» — Chery, Geely, Haval и Changan.

На фоне падения спроса и снижения рентабельности бизнеса с российского рынка начали повально уходить автосалоны китайских брендов. В январе-сентябре в РФ закрылся в общей сложности 491 дилерский центр брендов КНР. Если тренд сохранится в среднесрочной перспективе, предупреждают эксперты, суммарное количество автосалонов в стране снова окажется значительно ниже четырех тысяч.

