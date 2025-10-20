Спорт
Россияне пробились в финал четырех видов на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские гимнасты пробились в финал в четырех видах программы у мужчин на чемпионате мира 2025 года в Индонезии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Даниел Маринов показал четвертый результат в квалификации в многоборье, он также поборется за медали в опорном прыжке, в упражнениях на перекладине и параллельных брусьях. Кроме того, в финале опорного прыжка выступит россиянин Мухаммаджон Якубов, а на параллельных брусьях — еще один представитель страны Владислав Поляшов.

Финал многоборья запланирован на среду, 22 октября. Финалы в отдельных видах состоятся 24-25 октября.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала опасения по поводу судейства на чемпионате мира. «Если будет много судей из Европы, вы сами понимаете, каких оценок ждать», — заявила она.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские гимнасты начали возвращаться к выступлениям на международных турнирах в нейтральном статусе и принимают участие в соревновании.

    Все новости