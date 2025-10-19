В сборной России по спортивной гимнастике высказали опасения по поводу судейства на ЧМ

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказала опасения по поводу судейства на чемпионате мира — 2025 в Джакарте (Индонезия). Об этом сообщает Sport24.

Специалист заявила, что россиян судят очень своеобразно. «Если будет много судей из Европы, вы сами понимаете, каких оценок ждать. В Париже Ангелину Мельникову оценили хорошо, но то, что будет на чемпионате мира, — загадка для нас», — заявила Родионенко.

Ранее на международных соревнованиях в Париже россиянка Мельникова победила в упражнениях на бревне, стала второй в вольных упражнениях и заняла пятое место в опорном прыжке. В упражнениях на брусьях она не смогла выйти в финал.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Джакарте с 19 по 25 октября. Российские гимнасты начали возвращаться к выступлениям на международных турнирах в нейтральном статусе и смогут принять участие в соревновании.