Российская гимнастка Мельникова рассказала об отношении к ней соперниц на турнире в Париже

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала об отношении к ней соперниц на международном турнире FIG World Challenge Cup-2025 в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсменки, все отнеслись к ней дружелюбно. «Все поздравляли с возвращением, никакого негатива по отношению ко мне не было», — заявила Мельникова.

На соревнованиях в Париже Мельникова победила в упражнениях на бревне, стала второй в вольных упражнениях и заняла пятое место в опорном прыжке. В упражнениях на брусьях россиянка не смогла выйти в финал.

FIG World Challenge Cup-2025 стал для 25-летней Мельниковой первым за четыре года турниром под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Последний раз россиянка соревновалась на таком уровне осенью 2021 года.