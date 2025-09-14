Гимнастка Мельникова победила на международном турнире в Париже

Гимнастка Мельникова победила в упражнениях на бревне на турнире в Париже

Российская гимнастка Ангелина Мельникова победила в упражнениях на бревне на международном турнире

FIG World Challenge Cup-2025 в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мельникова стала первой с результатом 13,500 балла. Второе место заняла швейцарка Лена Бикель (13,466), третье — француженка Морган Осиссек‑Реймер (12,800).

FIG World Challenge Cup-2025 стал для 25-летней Мельниковой первым за четыре года турниром под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Последний раз россиянка соревновалась на таком уровне осенью 2021 года. Тогда на чемпионате мира в Японии она стала чемпионкой в абсолютном личном первенстве, а также завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях и бронзовую — в опорном прыжке.

13 сентября сообщалось, что сборная Украины по гимнастике снялась с FIG World Challenge Cup-2025 в Париже из-за Мельниковой. Украинская сторона посчитала, что FIG не следовало допускать гимнастку до участия в турнире из-за ее связей с ЦСКА.

Мельникова — олимпийская чемпионка Токио в командных соревнованиях. Кроме того, она является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.