Россияне сообщили о сбое в работе Pinterest

Пользователи Pinterest сообщили о сбое в работе сервиса

Пользователи фотохостинга Pinterest из России сообщили о сбое в работе сервиса, число жалоб за последние несколько часов превысило 24 тысячи. Это следует из информации сервиса по отслеживанию сбоев DownDetector.

При попытке зайти на сайт Pinterest появляется надпись: «Сервер временно не может обработать ваш запрос. Пожалуйста, повторите попытку позже». Пользователи жалуются на сбой как сайта, так и мобильного приложения.

Согласно данным сервиса, на отсутствие доступа к Pinterest жалуются пользователи как iOS, так и Android. Больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Прежде россияне пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. В общей сложности за последние сутки зафиксировано почти 1,5 тысячи жалоб.