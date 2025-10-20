Интернет и СМИ
21:15, 20 октября 2025

Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи Telegram в России сообщили о плохой работе мессенджера
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Пользователи Telegram в России сообщают о плохой работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

В общей сложности за последние сутки зафиксировано почти 1,5 тысячи жалоб. Уточняется, что 37 процентов пользователей отметили сбой в работе мобильного приложения, 28 процентов — проблемы в работе сайта, 27 процентов — сбой оповещений.

По данным сервиса, больше всего жалоб поступило из Тюменской, Томской, Челябинской, Кировской областей и Удмуртской Республики.

Ранее в работе нескольких популярных сервисов по всему миру произошел масштабный сбой. Тогда десятки тысяч пользователей пожаловались на сбой в работе платформ Zoom, Reddit, сервисов Steam, Epic Games, Duolingo, Snapchat, а также страниц игр Roblox и Fortnite. Сообщения о неполадках поступили более чем из 60 стран.

