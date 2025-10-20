Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:24, 20 октября 2025Интернет и СМИ

В работе нескольких популярных сервисов по всему миру произошел масштабный сбой

В работе Zoom и SnapChat произошел сбой из-за проблем на серверах Amazon
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В работе нескольких популярных сервисов по всему миру произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Уточняется, что десятки тысяч пользователей пожаловались на сбой в работе платформ Zoom, Reddit, сервисов Steam, Epic Games, Duolingo, Snapchat, а также страниц игр Roblox и Fortnite. Сообщения о неполадках поступили более чем из 60 стран.

Позже стало известно, что причиной сбоя могли послужить неполадки в работе провайдера Amazon Web Services (AWS). «Мы можем подтвердить рост частоты возникновения ошибок и увеличение задержек на ряде сервисов AWS в регионе "США-Восток-1"», — говорится в заявлении компании. Позже AWS сообщила, что работает над тем, чтобы восстановить работу сервисов.

Ранее в сентябре в работе Google по всему миру произошел масштабный сбой. Сообщалось, что жалобы поступили из США, Германии, Австрии и других стран.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Мать 30 детей из российского города везла гуманитарку на СВО и попала в аварию

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости