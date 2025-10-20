В работе нескольких популярных сервисов по всему миру произошел масштабный сбой

В работе Zoom и SnapChat произошел сбой из-за проблем на серверах Amazon

В работе нескольких популярных сервисов по всему миру произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Уточняется, что десятки тысяч пользователей пожаловались на сбой в работе платформ Zoom, Reddit, сервисов Steam, Epic Games, Duolingo, Snapchat, а также страниц игр Roblox и Fortnite. Сообщения о неполадках поступили более чем из 60 стран.

Позже стало известно, что причиной сбоя могли послужить неполадки в работе провайдера Amazon Web Services (AWS). «Мы можем подтвердить рост частоты возникновения ошибок и увеличение задержек на ряде сервисов AWS в регионе "США-Восток-1"», — говорится в заявлении компании. Позже AWS сообщила, что работает над тем, чтобы восстановить работу сервисов.

Ранее в сентябре в работе Google по всему миру произошел масштабный сбой. Сообщалось, что жалобы поступили из США, Германии, Австрии и других стран.