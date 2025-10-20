Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:58, 20 октября 2025Силовые структуры

Россиянин четырежды изнасиловал родственницу

Иностранную студентку четырежды изнасиловал родственник в Ленобласти
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ленинградской области родственник четыре раза изнасиловал иностранную студентку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, все началось на свадьбе, где подозреваемый и его дальняя родственница были гостями. Мужчина настойчиво общался со студенткой СПбГУ, нашел ее номер, стал писать и звонить. Он попросил помочь с уборкой в его доме. Девушка хотела взять подругу, но та заболела, поэтому она пошла одна.

В доме мужчина пил алкоголь, предлагал его гостье. Она попыталась вежливо уехать, но начались домогательства. Россиянин силой проверил девственность девушки. Затем он четыре раза надругался над ней. Студентка смогла сбежать, попросившись в аптеку. Она уехала из Петербурга и написала заявление в полицию. Насильника разыскивают.

Ранее стало известно, что в Москве таксист-мигрант в машине надругался над школьницей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    Зеленского уличили в отказе бороться за границы 1991 года

    В российском детском саду ребенку разбили голову за рык

    В Киеве прогремел взрыв

    Мужчина поймал вредную рыбу и побил рекорд

    В России частично реабилитировали солдата гитлеровской армии

    Россиянин изрезал лица спящих на лавочке мужчин

    Российский губернатор прокомментировал драку подростка с учителем в школе

    Россияне назвали главные недостатки китайских машин

    В ВСУ подтвердили прорыв российских войск в центр Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости