Россиянин четырежды изнасиловал родственницу

Иностранную студентку четырежды изнасиловал родственник в Ленобласти

В Ленинградской области родственник четыре раза изнасиловал иностранную студентку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, все началось на свадьбе, где подозреваемый и его дальняя родственница были гостями. Мужчина настойчиво общался со студенткой СПбГУ, нашел ее номер, стал писать и звонить. Он попросил помочь с уборкой в его доме. Девушка хотела взять подругу, но та заболела, поэтому она пошла одна.

В доме мужчина пил алкоголь, предлагал его гостье. Она попыталась вежливо уехать, но начались домогательства. Россиянин силой проверил девственность девушки. Затем он четыре раза надругался над ней. Студентка смогла сбежать, попросившись в аптеку. Она уехала из Петербурга и написала заявление в полицию. Насильника разыскивают.

