07:30, 20 октября 2025

Россиянин сравнил два популярных курорта Азии для зимовки и назвал наиболее дешевый

Алина Черненко
Вьетнам

Вьетнам. Фото: Linh Pham / Getty Images

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой сравнил две популярных для зимовки соотечественников курортных страны Азии — Вьетнам и Таиланд — и назвал их плюсы и минусы. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в Таиланде с ноября по март — высокий сезон по всей стране. Температура держится выше плюс 30 градусов днем, а вечером опускается до плюс 25. Во Вьетнаме же зимой комфортно только на юге, в остальных регионах может быть холодно и сыро.

Однако Вьетнам, по его словам, более дешевый. Так, номер в скромном отеле в этой стране Азии можно снять за 800-1500 рублей в сутки, а в гостинице получше — за 2,5-3,5 тысячи рублей. Аренда квартиры-судии рядом с пляжем обойдется примерно в 30-50 тысяч рублей в месяц.

В Таиланде тем временем самый дешевый номер будет стоить около 1,3 тысячи рублей, номер в трехзвездочном отеле — 3-4,5 тысячи рублей, а квартира — около 45-60 тысяч рублей в месяц.

Кутовой также отметил, что Вьетнам подойдет путешественникам, которым интересна более аутентичная атмосфера, которые не боятся бытовых неудобств и языкового барьера и планируют там оставаться на месяц и дольше.

А Таиланд, по его словам, больше понравится россиянам, которые едут в Азию в первый раз и хотят комфорта и красивых пляжей как с открытки, готовы потратить чуть больше денег и любят хороший сервис и развитую инфраструктуру.

