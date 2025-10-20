Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:04, 20 октября 2025Россия

Российские штурмовики неделю прожили в окопе в 30 метрах от позиций ВСУ

МО РФ: Штурмовики ВС РФ неделю прожили в окопе в 30 метрах от позиций ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Герои спецоперации Z»

Российские штурмовики неделю прожили в окопе в 30 метрах от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выдержали бой. Об этом рассказал заместитель командира штурмового взвода Александр Гаврилевский, его историю публикует Минобороны России (МО РФ) в Telegram-канале.

Как рассказал военнослужащий, Вооруженные силы России (ВС РФ) вели бои на херсонском направлении. По его словам, однажды ему с группой даже пришлось неделю прожить в окопе в 30 метрах от противника и вести упорный бой за свою позицию.

«Закидывали друг друга гранатами, переговаривались. Я включал гимн России на колонке им», — вспомнил Гаврилевский.

По данным оборонного ведомства, ситуация возникла, когда группа российских штурмовиков попала в засаду ВСУ. Тогда они приняли решение окопаться и отбивать позиции. Первый бой длился около восьми часов беспрерывно.

На счету Гаврилевского больше восьми штурмов. «Ранения у меня есть, но они были получены уже после выполнения задач, на отходе, или только на подходе к месту боевого задания», — отметил он.

Ранее сообщалось, что два брата-штурмовика ВС РФ с мешком взрывчатки одолели группу украинских солдат и заняли их позицию. С их слов, противник активно отбивался и отказывался сдаваться в плен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о возможном окончании конфликта на Украине

    В Кремле раскритиковали Европу за позицию по СВПД

    Российская металлургическая компания признала отсутствие денег на дивиденды

    В России ребенок проглотил острый шип и попал в больницу

    Лежащие на полу люди во время рейда в московском ночном клубе попали на видео

    Атаку Трампа на Колумбию объяснили

    Россиян захотели обязать по-новому продавать квартиры

    В России отреагировали на возможное вступление Украины в ЕС по новым правилам

    Главного инженера военной строительной компании заподозрили в хищении 500 миллионов рублей

    Приговор убийце Талькова утвердили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости