Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:44, 15 октября 2025Россия

Два брата на СВО с мешком взрывчатки одолели группу солдат ВСУ и заняли их позицию

RT: Два брата с мешком взрывчатки одолели группу солдат ВСУ и заняли их позицию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Два брата-штурмовика Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывными Шум и Клиника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) с мешком взрывчатки одолели группу украинских солдат и заняли их позицию. Историю об этом публикует RT.

Это был первый бой братьев, в котором, по их словам, они «проявили смекалку». В феврале 2025 года военнослужащие получили задачу занять опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одной из лесопосадок на южно-донецком участке фронта.

Как рассказали российские военнослужащие, противник активно отбивался и отказывался сдаваться в плен. Тогда штурмовики решили положить между бревнами блиндажа гранату, а в образовавшийся пролом — целый мешок различной взрывчатки. «[Противотанковых мин] ТМ, гранат, всего, что было, и закинули туда», — уточнил Шум.

По его словам, опорник разлетелся в щепки. «Они оказались в патовой ситуации, им некуда было идти. Тогда я снова начал вести с ними переговоры. Оставалось уже трое украинских солдат», — добавил штурмовик.

Из всей группы один солдат ВСУ согласился сдаться в плен. «Он вышел, я его сразу связал и начал допрашивать. Брат, в свою очередь, один пошел с пулеметом дорабатывать. Закинул гранату и отработал этот опорник», — вспомнил Шум.

После этого по братьям начали отрабатывать вражеские дроны и артиллерия. Шума ранило в плечо. Несмотря на ранение, он смог довести пленного до командования.

Ранее сообщалось, что командир расчета тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» ВС РФ получил контузию, продолжил бой и сжег до роты украинских солдат. Его представили к ордену Мужества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Захарова высказалась об итогах Нобелевской премии мира

    Женщин предупредили о вреде кофе после менопаузы

    В России снизились продажи зимней резины

    Су-35С стал «универсальным солдатом» СВО

    В двух областях Украины введены аварийные отключения света

    Задержан начальник уголовного розыска УМВД российского региона

    В Крыму описали мир после передачи ракет Tomahawk Украине фразой «все будет другим»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости