Два брата на СВО с мешком взрывчатки одолели группу солдат ВСУ и заняли их позицию

Два брата-штурмовика Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывными Шум и Клиника в зоне проведения специальной военной операции (СВО) с мешком взрывчатки одолели группу украинских солдат и заняли их позицию. Историю об этом публикует RT.

Это был первый бой братьев, в котором, по их словам, они «проявили смекалку». В феврале 2025 года военнослужащие получили задачу занять опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одной из лесопосадок на южно-донецком участке фронта.

Как рассказали российские военнослужащие, противник активно отбивался и отказывался сдаваться в плен. Тогда штурмовики решили положить между бревнами блиндажа гранату, а в образовавшийся пролом — целый мешок различной взрывчатки. «[Противотанковых мин] ТМ, гранат, всего, что было, и закинули туда», — уточнил Шум.

По его словам, опорник разлетелся в щепки. «Они оказались в патовой ситуации, им некуда было идти. Тогда я снова начал вести с ними переговоры. Оставалось уже трое украинских солдат», — добавил штурмовик.

Из всей группы один солдат ВСУ согласился сдаться в плен. «Он вышел, я его сразу связал и начал допрашивать. Брат, в свою очередь, один пошел с пулеметом дорабатывать. Закинул гранату и отработал этот опорник», — вспомнил Шум.

После этого по братьям начали отрабатывать вражеские дроны и артиллерия. Шума ранило в плечо. Несмотря на ранение, он смог довести пленного до командования.

Ранее сообщалось, что командир расчета тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» ВС РФ получил контузию, продолжил бой и сжег до роты украинских солдат. Его представили к ордену Мужества.

